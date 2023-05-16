-Muz kabuğu antioksidan yönünden zengindir. Bu da muzun cildinizde iyileştirici etkilere destek olduğu anlamına gelir.

-Cildinizde sivilce, akne gibi problemler yaşıyorsanız muz kabuğunun izleri azaltma etkisinden faydalanabilirsiniz. Muz kabuğu sivilceleri kurutmaya destek olan bir besindir.Bunun için tek yapmanız gereken şey, muz kabuğunun pürüzlü ve lifli tarafı ile cildinize masaj yapmak! Bu şekilde hem cildinizi ölü derilerden temizleyebilir hem de sivilce izlerinin azalmasına destek olabilirsiniz.

-Muz kabuğu içerdiği A, B, C ve E vitaminleri sayesinde ciltteki siyah noktalar ve lekeler için de oldukça yararlı etkilere sahip bir besin. Bu etkiden yararlanmak için 5 dakika boyunca muz kabuğuyla yüzünüze masaj yapıp 20 dakika bekledikten sonra yüzünüzü yıkamanız yeterli.

-Muz kabuğu kuru cildi nemlendirir. Muz kabukları egzama, sedef hastalığı, akne tedavisi ve hatta cildi güneş hasarlarından korumaya yardımcı olan antioksidanlar, eşleştirilmiş yağ asitleri ve çinko bakımından zengindir. Ayrıca kuru cildi nemlendirmeye yardımcı olan potasyum içermektedir. Muz kabuğunuzu cildinize sürerek nemlendirebilirsiniz.

-Muz kabuğundaki antioksidanlar, ciltteki iltihaplanmayı azaltabilir ve cildin daha sağlıklı görünmesine yardımcı olur.

-Muz kabuğundaki potasyum sayesinde göz altı torbalarından kurtulabilir, yorgun ve şiş gözüken gözlerinizi rahatlatabilirsiniz. Nemlendirici özelliği olan muz kabukları aynı zamanda göz altı torbalarından kurtulmanızı da sağlayabilir. Bunun için kabuğun içinde kalanları kazıyın ve bunu maske şeklinde göz altı bölgesine sürün. Dilerseniz bir-iki kaşık aloe vera jeli de karıştırarak maskenin gücünü artırabilirsiniz. Bu maskeyi 15 dakika yüzünüzde beklettikten sonra bol suyla temizleyin.

-Muzun kabuğunda yer alan polisakkaritler, böcek ya da sinek ısırıklarından sonra meydana gelen şişlik ve kaşıntıyı birkaç dakika içinde dindirme özelliğine sahip. Isırığın olduğu bölgeyi 5 dakika muz kabuğuyla ovun ve 15 dakika beklettikten sonra temizleyin.

-Muz kabukları, siğilleri de azaltıyor. Siğilin neden olduğu virüsle mücadele eden muz kabukları siğilleri eritme gibi bir süper güce de sahip. Siğilden biraz daha büyük olan bir muz kabuğu parçasını o bölgeye yerleştirin ve bir bez yardımıyla sarın. Bir gece boyunca böyle kalmasına müsaade edin. Ertesi sabah bandajı açabilirsiniz. Siğiller eriyene kadar bu yöntemi kullanabilirsiniz.

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