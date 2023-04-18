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1984 - George Orwell Distopya kavramının klasiklerinden biri olan bu kitap, bireysel özgürlüklerin kısıtlandığı ve totaliter bir düzenin hüküm sürdüğü bir dünyayı anlatıyor.
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Suç ve Ceza - Fyodor Dostoyevski İnsan psikolojisi ve ahlaki değerler üzerine derin bir bakış sunan bu klasik eser, okuyucuyu düşündürmeye ve sorgulamaya itiyor.
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Savaş ve Barış - Lev Tolstoy Tarihi bir dönemi ve o dönemde yaşayan insanların hayatlarını anlatan bu epik roman, düşünce ve duyguların incelikli bir anlatımıyla dikkat çekiyor.
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Yüzüklerin Efendisi - J.R.R. Tolkien Fantastik edebiyatın en ünlü eserlerinden biri olan bu kitap serisi, Orta Dünya'da geçen epik bir macerayı konu alıyor.
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To Kill a Mockingbird - Harper Lee Irkçılık ve adalet konularını işleyen bu etkileyici roman, 20. yüzyıl Amerikan edebiyatının önemli eserlerinden biri kabul edilir.
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Bülbülü Öldürmek - Harper Lee Adalet, ahlak ve insanlık değerlerini sorgulayan bu klasik Amerikan romanı, okuyuculara zamanının ötesinde bir bakış açısı sunuyor.
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Ulysses - James Joyce yüzyıl edebiyatının en önemli eserlerinden biri olan bu kitap, Dublin şehrinde geçen sıradışı bir günü anlatırken, insanın bilinç akışını ustalıkla işliyor.
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Yabancı - Albert Camus Varoluşçu düşüncenin önemli eserlerinden biri olan bu kitap, insanın dünyadaki yerini ve yaşamın anlamını sorgulayan bir hikaye sunuyor.
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Kürk Mantolu Madonna - Sabahattin Ali Aşk, özgürlük ve toplumsal baskılar üzerine etkileyici bir hikaye sunan bu roman, Türk edebiyatının önemli eserlerinden biridir.
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