Ansızın evin her alanında yakalanabileceğimiz depremde, alabileceğimiz önemli önlemler hayatta kalma şansımızı artırıyor. Evin en tehlikeli alanlarından biri olan mutfakta öncelikle esnek tesisat malzemelerinin kullanılması gerektiğine dikkat çeken Bodrum Mutfak Mobilya Kurucusu Mustafa Güneri, işe tüm dolap ve rafların çift taraflı olarak sabitlenerek başlanması gerektiğini söylüyor. Afet anında olası yangın ihtimaline karşı tüm elektrikli aletlerin montajlarının doğru ve eksiksiz yapılmasının gerektiğini vurgulayan Güneri, yanıcı ve patlayıcı malzemelerin kapalı ve kilitli olacak şekilde saklanması gerektiğinin altını çiziyor.

Ülkemizin 2. derece fay hattı üzerinde olması sebebiyle yaşam alanlarında kullanılacak yapı malzemelerinin deprem riski göz önünde bulundurularak tercih edilmesi gerekiyor. Sadece yapısal kaynaklı değil, iç mekânda da alınabilecek önlemler sayesinde ağır hasarlar engelleniyor.

Hayatımızın büyük bir bölümünü geçirdiğimiz mutfakta depreme yakalanma ihtimalinin yüksek olduğunu ve önlem alınmazsa oldukça tehlikeli olduğunu belirten Bodrum Mutfak Mobilya Kurucusu Mustafa Güneri, öncelikle kullanılacak tüm malzemelerin kırılmaya ve patlamaya karşı dayanıklı ve esnek olması gerektiğini söylerken mutfakta alınacak deprem önlemlerini şu şekilde sıraladı; “Deprem anında olası yangın ihtimaline karşı tüm elektrikli mutfak aletlerinin montajları doğru ve eksiksiz yapılmalı, aynı zamanda yıllık periyotlarla sağlamlığı kontrol edilmeli. Yanıcı ve patlayıcı malzemeler kapaklı ve kilitli bir şekilde saklanmalı ve mutfak, banyo gibi ıslak alan bulunan bölgelerde bu malzemelerin priz yerinin doğru seçilmesi oldukça önemli. Kullanım ve saklama alanı için kesici aletlere özel küvet bölmeler yapılabilir veya mutfağın ayrı bir bölümünde kesici aletler tablasıyla sabitlenebilir. Gövde ve rafların dikey ve yatay olacak şekilde çift yönlü sabitlenmesi gerekiyor. Ek olarak bu dolap ve raflarda kaydırmaz raf örtüsü kullanılarak düzen oluşturulabilir, böylece sallanma esnasında dolap içindeki malzemelerin öne kayması engellenir. Aynı zamanda kilitli push up dolap kapaklar tercih edilmeli ve kapaklarda stoperli menteşe kullanılmalı. Yer zemininde ise endüstriyel kaymaz zemin tercih edilmesi ve mutfakta rampa bulunuyorsa kaydırmaz bant kullanılması yine sallanma esnasındaki denge kaybı sebebiyle düşme ve kazalara yol açmasını engeller.”

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi