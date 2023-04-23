Fazıl Say, Cumhuriyetin 100. yılına özel marş besteledi. Ünlü piyanist Fazıl Say'ın Cumhuriyetin 100. yılına özel bestelediği marş videosuna Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından" Bence olmamış" yorumunda bulundu.

"23 Nisan gibi özel ve anlamlı bir günde 100. Yıl Marşımızı paylaşmak benim için mutluluktur"

Sosyal medya hesabından 100. Yıl Marşını paylaşarak heyecanını dile getiren Fazıl Say, "Dostlarım, 23 Nisan gibi özel ve anlamlı bir günde 100. Yıl Marşımızı paylaşmak benim için mutluluktur. İyi dinlemeler diliyorum, güzel enerjiler getirsin size bu müzik. Bir gün hep beraber söylemek umuduyla. İçtenlikle, sevgiyle" dedi.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi