Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Mustafa Varank'ın Flash TV yayınında "Kurt Sofrası"nı Millet İttifak'ın ev sahipliğinde depremzedelerle iftar programına benzetti. Enginyurt, Bakan Varank'ın paylaşımına, "Allah çakal sofrasında olmasın" yanıtını verdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı iftar sofrasını Milli Birlik'in oturduğu sofraya benzettiği paylaşımına muhalefet sert tepki gösterdi. Varank, Erdoğan'ın oturduğu masaya "samimiyet masası" derken, Milletler Ligi masasını "kurt masası" olarak nitelendirdi.

Katıldığı programda bu söylemlere yanıt veren Cemal Enginyurt'un Allah çakallar sofrasında etmesin insanı. Çünkü çakalların ne yapacağı hiç belli olmaz sözleri sosyal medyada büyük ses getirdi.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi