Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak tebrik ettiğini açıkladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Şentop açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Milletimizin kararı nettir: Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğiyle Yeniden Büyük Türkiye Yürüyüşü kesintisiz devam edecektir. Neticenin milletimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ı arayarak tebrik ettim. Milletimiz için hayırlı ve mübarek olsun." YENİGÜN HABER MERKEZİ