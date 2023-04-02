2022 yılının Haziran ayında evlenen ünlü şarkıcı Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup, önceki gün İstinyePark'da objektiflere takıldı. Sütşurup'un önceki evliliğinden olan oğlu Yiğit'in de eşlik ettiği Sandal ailesi, günün erken saatlerinde alışveriş merkezine gelerek Dolce cafe'de kahvaltı yaptı. Daha sonra alışverişin keyfini çıkaran pop müziğin sevilen ismi ve ailesi, spor giyimleri ile dikkat çekti. Şapka ve güneş gözlüğü ile tanınmakta zorluk çekilen Mustafa Sandal, kendilerini görüntüleyen gazetecilerle selamlaşmakla yetindi. Soruları yanıtsız bırakan Sandal, uzun süren alışveriş turu sonrası akşam saatlerinde alışveriş merkezinden ayrıldı.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi