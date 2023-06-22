Pop müziğin sevilen ismi Mustafa Sandal, oğlu Yavuz Sandal ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, birlikte vakit geçirmek için oğlu Yavuz Sandal'ı alışveriş merkezine götürdü. Mustafa Sandal, şıklığı ve karizmasıyla dikkat çekerken, Yavuz Sandal da genç yaşına rağmen kendine özgü tarzıyla göz kamaştırdı. Alışveriş merkezindeki mağazaları dolaşırken, baba-oğul samimi anlar yaşadı.

Mustafa Sandal oğlu Yavuz Sandal'a Bayramlık Aldı

Ünlü şarkıcı, oğluna özenle seçtiği kıyafetleri göstererek fikrini aldı ve birlikte kombinler yaparken keyifli bir zaman geçirdi. Mustafa Sandal, Yavuz Sandal'ı bir mağazada spor giyim ürünleri seçerken görüntülendi. Yavuz Sandal da babasının stilinden etkilenerek tarzını oluşturduğunu gösterdi.Baba-oğul, alışveriş turunun yanı sıra birlikte şakalaşarak ve sohbet ederek keyifli bir zaman geçirdi. Mustafa Sandal'ın oğluyla olan sıcak ilişkisi, aile bağlarının ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Ayrıca Mustafa Sandal, önümüzde ki günlerce yeni şarkısıyla sevenleriyle buluşacağı müjdesini de verdi.