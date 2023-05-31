Mustafa Ilıcalı kimdir ? kaç yaşında, nereli? Mustafa Ilıcalı hangi partiden, Acun ılıcalı ile akraba mı?Kimdir bu Mustafa Ilıcalı? Erzurum'da doğan ve İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nden mezun olan bir isim.

Mustafa Ilıcalı, 15 Haziran 1954 tarihinde Erzurum'da doğmuş bir Türk profesör ve siyasetçidir. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın amcası olarak da tanınmaktadır.

Ilıcalı, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nden mezun olduktan sonra inşaat mühendisliği alanında kariyerine devam etti. 2002 yılında profesörlük unvanı alan Ilıcalı, Bahçeşehir Üniversitesi Ulaştırma Mühendisliği Bölüm Başkanı olarak hizmet verdi.

Ilıcalı'nın siyasi kariyeri de oldukça renkli. 2002-2007 yılları arasında XXII. dönem Erzurum milletvekili olarak görev yaptı. 2008 yılında ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı danışmanlığına atandı. Ilıcalı, Kasım 2015 seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden XXVI. dönemde tekrar Erzurum Milletvekili olarak seçildi.

Özetle, Mustafa Ilıcalı, hem akademik hem de siyasi alanda oldukça başarılı bir kariyere sahip bir figür.