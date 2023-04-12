Mustafa Destici katıldığı bir programda, Erkan Baş için "Senin gerçek soy ismin ne? Jusoviç. Burada Baş'ı kullanıyorsun. Soyadı Baş olan siyasetçi kim? TİP'in başkanından söz ediyorum. Türk milletinin karşısına Jusoviç diye çıkabiliyor musun? Aç bak Google'a. Gerçeğin toplumdan gizlenmesini doğru bilmiyorum. Bunlar Türkiye'ye gönderiliyorlar." dedi.

Bu sözler üzerine TİP Genel Başkanı Erkan Baş, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Baş, yaptığı açıklamada,

"Bu şahsı ciddiye almam ama burada mesele ben değilim. Hakaret edilen ülkemizdeki milyonlarca Yugoslavya göçmenidir. Ajan diye itham edilen Almanya’da doğmuş milyonlarca işçi çocuğudur. İşte ırkçılık budur. Suyun öte tarafının, gurbetteki emekçilerin haysiyetine yenileceksiniz!" dedi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ