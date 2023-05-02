MUŞ (AA) - Muş'ta "Çalışan ve Üreten Gençler Programı" kapsamında 416 kişinin istihdam edileceği tekstil fabrikasının açılışı yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Mehmet Kasapoğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla İzmir Sabancı Kültür Merkezi'nde yapılan "Çalışan ve Üreten Gençler Programı Tanıtım ve Tesis Açılış Töreni" kapsamında Muş Sultan Alparslan Tekstilkent'teki fabrikada tören düzenlendi.

Muş Valisi İlker Gündüzöz, İzmir'den Muş'taki programa canlı bağlantı ile katılan Kasapoğlu ve Varank'a kentteki yatırımlarla ilgili bilgi verdi.

Sultan Alparslan Tekstilkent'te birden fazla fabrikanın üretim yaptığını belirten Gündüzöz, şöyle konuştu:

"Aynı zamanda Sungu Tekstilkent'te de yeni fabrikalar gelişti. Gençlerimiz buralarda istihdam ediliyor. Bu fabrikalarda 25 ülkeye ihracat yapılıyor. Bu noktada Gençlik ve Spor Bakanımız ve Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza teşekkür ediyorum. 1071'de Anadolu'nun kapısı olan Muş, aynı zamanda bir sanayi hamlesinin önemli merkezi haline geldi."

Muş'un spor alanında da tarihin en fazla yatırımını aldığını kaydeden Gündüzöz, "Biz, 1 milyarlık spor yatırımı almışız. Bunun için Gençlik ve Spor Bakanlığımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Gerçekten burada geleceğin olimpiyat şampiyonaları yetişecek. Çok önemli spor altyapıları Gençlik ve Spor Bakanlığı sayesinde giderildi." dedi.

416 kişinin istihdam edileceği fabrikanın açılış kurdelesinin kesildiği programa, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, vali yardımcıları, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray ve kurum amirleri katıldı.