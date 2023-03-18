Süper lig lideri Galatasaray, 14 maçlık galibiyet serisinden sonra Konyaspor'a 2-1 yenildi. Konyaspor'un galibiyet golü son saniyelerde geldi. Golden sonra Konyaspor kalecisi Sehic kendi yarı sahasından gelerek büyük sevinç yayadı ve Icardi'nin gol sevincini taklit etti. Sehic'in kendi yarı sahasından gelerek galibiyet golüne sevinmesine Muslera tepki gösterdi. Muslera Galatasaraylı taraftarların önüne gelerek sevinen Sehic'i itti. Dengesini kaybederek sendeleyen Sehic de Muslera'yı itti. İki kaleci arasında sert tartışma yaşandı. Araya giren diğer futbolcular olayın büyümesini önledi. İki kaleci de sarı kart gördü.

CİMBOMLULAR ÖVDÜ DİĞERLERİ TEPKİ GÖSTERDİ

Sosyal medyada güdem olan bu tartışmanın görüntüleri taraftarlarıda ikiye böldü. Galatasaray taraftarları "Aslan Muslera, kaptanın haklı tepkisi, Muslera'dan büyük ayar" derken bazı taraftarlar ise "Kendine efendi dedirten Muslera’ya kaç maç ceza verilecek?" diye sordu. Bazı taraftarların ise Muslera'nın kesinlikle kırmız kart görmesi gerektiğini savundu.