Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), yurt dışı teşkilatlanmasını güçlendirmeye devam ediyor. Yurt içi ve yurt dışı 165 noktada çalışmalarına devam eden MÜSİAD, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da şube açtı.



Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Emir Salim Yüksel'in de katıldığı MÜSİAD Malezya Şube Açılış Programı, Türk ve Malezyalı iş insanlarını da bir araya getirdi.



MÜSİAD Malezya Şube Açılış Programı kapsamında düzenlenen Gala Yemeği Programında ise Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Türk ve Malezya ticari ilişkileri ve kültürel bağlara yönelik değerlendirmelerde bulundu.



Gala Programına MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı da video mesaj gönderdi. Başkan Asmalı, iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarına dikkat çektiği değerlendirmesinde, MÜSİAD Malezya Şubesinin bölge ülkeleri ile ticarette üs olacağını söyledi.



Programda konuşan Malezya Başbakanı Enver İbrahim ise, Türkiye ve Malezya arasındaki güçlü bağlara dikkat çekerek, iki ülke iş insanlarının ortak çalışmalarının önemini vurguladı.



Başbakan İbrahim açıklamasında, "Türkiye Cumhuriyeti, Malezya'nın Batı Asya bölgesindeki önemli ticaret ortaklarından biri olmaya devam etmektedir. Türkiye, Batı Asya ülkeleri arasında Malezya'nın üçüncü büyük ticaret ortağı, en büyük ihracat destinasyonu ve altıncı en büyük ithalat kaynağıdır. Malezya hükümeti, Malezya ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki işletmeler arası ağı güçlendirmeye devam edecek ve Malezya'daki çeşitli ticaret fırsatlarını keşfetmek için ülkedeki şirketleri ağırlayacaktır" ifadelerine yer verdi.



MÜSİAD Malezya Şube Açılış Programı çerçevesinde MÜSİAD heyetine rehberlik eden Büyükelçi Emir Salim Yüksel de yaptığı değerlendirmede, MÜSİAD Malezya Şubesinin iki ülke ticari ilişkileri ve yeni iş birliği alanlarının geliştirilmesinde önemli rol oynayacağını belirtti.



Malezya'daki MÜSİAD heyetine başkanlık eden MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Davut Altunbaş, bölgesel ticarette uluslararası iş birliklerinin önemine dikkat çekerek, Malezyalı yatırımcıları Türkiye'ye davet etti.

MÜSİAD Malezya Şube Başkanı Sabri Yardımcı ise MÜSİAD Malezya Şubesinin, iki ülke iş insanları arasında köprü olacağını vurguladı.



MÜSİAD, MATRADE, MIDA VE FMM iş birliğini genişletecek

MÜSİAD Malezya Şube Açılış Programı kapsamında Kuala Lumpur'da bulunan MÜSİAD heyeti, Malezya iş dünyası temsilcileri ile de bir araya gelerek bölgesel ve uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik istişareler gerçekleştirdi.

Bu çerçevede MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Davut Altunbaş başkanlığındaki heyet, Malezya Ticaret Teşvik Organizasyonu (MATRADE) Başkanı Reezal Merican ve Malezya Yatırım Geliştirme Kurumu (MIDA) Başkanı Sulaiman Mahbob ile bir araya geldi.



Gerçekleştirilen görüşmelerde iki ülke ticari ilişkilerinin güçlendirilmesi, Türk ve Malezyalı iş insanlarının yakın çalışması için oluşturulabilecek iş birliği alanlarına yönelik fikir alışverişinde bulunuldu.



Aynı zamanda program kapsamında Türkiye ve Malezya'da iş ve yatırım fırsatları ele alınırken, MÜSİAD ve Malezya Üreticileri Federasyonu (FMM) arasında bir iş birliği protokolü imzalandı.



Program çerçevesinde ayrıca B2B İş Geliştirme Toplantısı düzenlenirken, bölgedeki iş insanları etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.



Malezya programı kapsamında gerçekleştirilen temasları değerlendiren MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Davut Altunbaş, MÜSİAD'ın gelecek dönemde MATRADE, MIDA ve FMM ile iş birliğini genişleteceğini belirtti.



MÜSİAD Malezya programı kapsamında MÜSİAD Yurt Dışı Teşkilatlanma Komisyonu Başkanı Selim Sar, MÜSİAD Diplomatik İlişkiler Komisyonu Başkanı Osman Nuri Önügören, MÜSİAD İhracatı Geliştirme Komisyonu Başkanı Ahmet Cihaner, MÜSİAD Yurt Dışı Teşkilatlanma Komisyonu Başkan Yardımcısı Mustafa Yücel, MÜSİAD İsviçre Başkanı Şerif Yıldız temaslarda bulunurken, Türkiye'nin dört bir yanından MÜSİAD üyeleri bölgedeki iş geliştirme toplantılarına iştirak etti.