Türkiye’nin savunma teknolojilerinde bağımsız bir ülke olma hedefini desteklemek ve uluslararası rekabette ihracat potansiyelini geliştirmek amacıyla Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği - MÜSİAD Ankara Şubesi tarafından düzenlenen 4. Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi – MRBS, 21-22 Mart 2023 tarihlerinde Ankara’da gerçekleşecek.

İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nın destekleriyle hayata geçirilen MRBS, hava, kara ve deniz savunması alanındaki en güncel gelişmeleri alanında uzman isimlerle masaya yatıracak.

“Yerli ve milli savunma sanayisinin önemi ürün geliştirmekten daha derin anlamlar taşıyor”

Türk savunma sanayisinin sahip olduğu teknolojilerle deprem bölgelerinde arama-kurtarma çalışmalarında önemli bir rol üstlendiğine vurgu yapan MÜSİAD Ankara Şubesi Başkanı Hasan Fehmi Yılmaz, “Deprem bölgelerinde; arama kurtarma araçları, İHA’lar, görüntüleme, tespit ve analiz cihazları, duvar arkası radarlar, termal kameralar, yer altı görüntüleme cihazları, yaka kameraları, çubuk kameralar, haberleşme araçları gibi daha birçok yerli ve milli teknoloji ürünümüz hayat kurtardı. Yerli ve milli savunma sanayisinin öneminin sadece savunma amaçlı ürün üretmekten çok daha fazlası olduğunu bir kez daha gördük. Biz de MÜSİAD Ankara olarak savunma sanayimizi desteklemek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu yıl dördüncüsünü düzenlediğimiz Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi – MRBS ile temsilcilerimizin önemli iş birliklerine imza atabilecekleri, uluslararası rekabette üst seviyelere ulaşmalarını sağlayacak bir iş birliği platformu sunuyoruz. MRBS’de sektörün gündemindeki gelişmeler ve teknolojiler hakkında sektör temsilcilerimizin bilgi birikimlerini destekleyecek oturumlar da düzenliyoruz. Stand alanlarında da yerli ve milli firmalarımız, yeni teknolojilerini tanıtma ve karar vericilerle buluşturma imkanı sağlıyor. Ülkemiz için önemi bir kez daha anlaşılan savunma sanayimizi desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi