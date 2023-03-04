‘Hangi cezaevlerinde firar ve kalkışma olayı yaşanmıştır?’

11 İlde Yaralarını En Hızlı Saracak Sektör Otomotiv Olacak

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Toplantının Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu'nun katılımıyla düzenlenen ikinci bölümünde ise, gündemdeki ekonomik gelişmeler kapsamlı şekilde ele alındı. Görüşmede ayrıca, Merkez Bankası'nın 2023 yılı çalışmalarına ilişkin bilgilendirmelerde bulunuldu.

MÜSİAD Genel Merkezinde düzenlenen toplantının ilk bölümünde, MÜSİAD'ın 6 Şubat 2023'te gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli şiddetli depremlerden etkilenen bölgelerdeki çalışmaları ve afet bölgesindeki son durum değerlendirildi.

HEM TOPLAYIP HEM EKECEKLER ÜRETİME DEVAM EDECEKLER

HEM TOPLAYIP HEM EKECEKLER ÜRETİME DEVAM EDECEKLER

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği ( MÜSİAD ) Yönetim Kurulu Toplantısı, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı başkanlığında, Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.