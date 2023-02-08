Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği - MÜSİAD Ankara Şubesi tarafından, İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nın destekleriyle Hacettepe Beytepe Kongre Merkezi’nde 15-16 Şubat 2023 tarihlerinde gerçekleşmesi planlanan 4. Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi - MRBS, milletimizi derin bir üzüntüye boğan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Yeni tarih daha sonra duyurulacaktır.