Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 LGS sonuçlarına göre Muş ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerini açıkladı. Bu veriler, 2022 Lise 1. yerleştirme sonuçlarına dayanarak elde edilmiş olup, 2023 LGS'ye girecek olan lise adayları için önemli bir referans niteliği taşıyor.
Muş Liselerinin 2022 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;
|Okul Adı
|Okul Türü
|Pansiyon
Durumu
|Yabancı
Dili
|Taban
Puanı
| Yüzdelik Dilim
2022
|Yüzdelik Dilim
2021
|Muş / Merkez / Muş Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|422,38
|6,33
|5,86
|Muş / Merkez / Muş Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|387,61
|12,18
|12,29
|Muş / Malazgirt / Şehit Arslan Kulaksız Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|350,29
|20,39
|21,44
|Muş / Merkez / Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|349,53
|20,58
|22,39
|Muş / Merkez / Muş Borsa İstanbul Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|340,84
|22,87
|26,96
|Muş / Merkez / Şehit Davut Karaçam Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|330,26
|25,9
|27,8
|Muş / Bulanık / Bulanık Said Nursi Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|303,22
|35,02
|36,01
|Muş / Merkez / Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|303,20
|35,03
|36,29
|Muş / Merkez / Muş Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|286,87
|41,6
|–
|Muş / Merkez / Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|282,80
|43,39
|44,31
|Muş / Malazgirt / Malazgirt Alpaslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|272,49
|48,2
|66,85
|Muş / Merkez / Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|266,80
|51,06
|49,39
|Muş / Merkez / Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|255,49
|57,1
|53,58
|Muş / Bulanık / Bulanık Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|221,00
|79,25
|68,45
Yukarıda belirtilen taban puanları ve yüzdelik dilimleri, lise tercihlerinde adayların bir fikir edinmesine yardımcı olabilir. Ancak, her yıl değişebilen bu verilerin kesinlikle MEB tarafından doğrulanması ve resmi kaynaklardan teyit edilmesi önemlidir.Kaynak: HABER MERKEZİ