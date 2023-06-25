Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 LGS sonuçlarına göre Muş ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerini açıkladı. Bu veriler, 2022 Lise 1. yerleştirme sonuçlarına dayanarak elde edilmiş olup, 2023 LGS'ye girecek olan lise adayları için önemli bir referans niteliği taşıyor.

Muş Liselerinin 2022 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;

Okul Adı Okul Türü Pansiyon

Durumu Yabancı

Dili Taban

Puanı Yüzdelik Dilim

2022 Yüzdelik Dilim

2021 Muş / Merkez / Muş Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 422,38 6,33 5,86 Muş / Merkez / Muş Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 387,61 12,18 12,29 Muş / Malazgirt / Şehit Arslan Kulaksız Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 350,29 20,39 21,44 Muş / Merkez / Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 349,53 20,58 22,39 Muş / Merkez / Muş Borsa İstanbul Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 340,84 22,87 26,96

Muş / Merkez / Şehit Davut Karaçam Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 330,26 25,9 27,8 Muş / Bulanık / Bulanık Said Nursi Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 303,22 35,02 36,01 Muş / Merkez / Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 303,20 35,03 36,29 Muş / Merkez / Muş Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 286,87 41,6 – Muş / Merkez / Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 282,80 43,39 44,31 Muş / Malazgirt / Malazgirt Alpaslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 272,49 48,2 66,85 Muş / Merkez / Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Kız) İngilizce 266,80 51,06 49,39 Muş / Merkez / Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 255,49 57,1 53,58 Muş / Bulanık / Bulanık Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 221,00 79,25 68,45

Yukarıda belirtilen taban puanları ve yüzdelik dilimleri, lise tercihlerinde adayların bir fikir edinmesine yardımcı olabilir. Ancak, her yıl değişebilen bu verilerin kesinlikle MEB tarafından doğrulanması ve resmi kaynaklardan teyit edilmesi önemlidir.