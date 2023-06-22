Ünlü oyuncu Murat Yıldırım, Faslı oyuncu Iman Elbani ile 2016 yılında evlenerek birleşen çift, geçtiğimiz yılın Ekim ayında kızları Miray'ı kucaklarına almanın sevincini yaşadı. Murat Yıldırım ve Iman Elbani, kızları için Fas geleneklerine uygun bir düğün organize etti.

Murat Yıldırım, henüz yaşına girmemiş olan kızları için Fas'ta muhteşem bir düğün gerçekleştirdi. Beyaz takım elbise giyen Yıldırım'ın eşi ise birden fazla elbise tercih etti. Gecenin en dikkat çeken ismi olan Iman Elbani, taş işlemeli krem rengi elbisesi ve gösterişli tacıyla tahtla salona getirildi. Yıldırım ise eşine eşlik ederek gece boyunca dans etti. Düğüne katılan kadın misafirler ise şıklıklarıyla büyüledi. Murat Yıldırım, bu özel geceden bir anıyı Instagram hesabından paylaşarak "Miray'ımız için düzenlenen geleneksel Fas düğününden bir kare" notunu düştü.