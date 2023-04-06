Murat Ünalmış, 23 Nisan 1981’de Kayseri’de doğdu. Çocukluğu Kayseri’de geçen ve aslen de Kayserili olan Murat Ünalmış, ortaokul dönemi sonrasında İstanbul’a geldi. Lise yıllarında profesyonel olarak Fenerbahçe Spor Kulübü’nde basketbol oynadı. Ardından Marmara Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olan Ünalmış, üniversite eğitiminden sonra Akademi İstanbul’da oyunculuk eğitimi aldı. Bu eğitim sürecinin paralelinde; Hayat Bağları, Sınırlı Aşk, Kurşun Yarası, “Üç Kadın” dizilerinde ve “Deli Duran”, “Sen Ne Dilersen” adlı sinema filmlerinde rol aldı. Mahsun Kırmızıgül’ün yönettiği Güneşi Gördüm filminde geniş kitlelerce tanınmış ve aynı yönetmenin filmi olan New York’ta Beş Minare filminde de rol aldı. Yer Gök Aşk dizisinde başrol oynadı.
MURAT ÜNALMIŞ’IN ROL ALDIĞI DİZİLER
2003 – Sınırlı Aşk
2003 – Kurşun Yarası
2005 – Deli Duran
2005 – Üç Kadın
2005-2007 – Şöhret
2007 – Sır Gibi
2008 – Rüzgâr
2009-2010 – Kasaba
2010-2012 – Yer Gök Aşk
2012 – Babalar ve Evlatlar
2013-2014 – İnadına Yaşamak
2016 – Seddülbahir 32 Saat
2016 – Sevda Kuşun Kanadında
2017 – Deli Gönül
2018-2021 – Bir Zamanlar Çukurova
2023 – Gülcemal
MURAT ÜNALMIŞ’IN ROL ALDIĞI FİLMLER
2004 – Celal Oğlan
2009 – Gecenin Kanatları
2009 – Güneşi Gördüm
2010 – New York’ta Beş Minare