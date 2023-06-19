AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Murat Kurum, AK Parti MYKY kararı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atanan isimlere başarılar dileyerek, "Değişimi, yenilenmeyi kendi içinde başaran, kadrolarını yetiştiren, her daim tazelenen bir davadır AK Parti." dedi.

Murat Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Değişimi, yenilenmeyi kendi içinde başaran, kadrolarını yetiştiren, her daim tazelenen bir davadır AK Parti. Partimiz MKYK kararı; Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sn. @RTErdogan'ın onayıyla atanan; Genel Başkanvekilimiz Efkan Ala, Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Zafer Sırakaya, Yerel yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Yusuf Ziya Yılmaz, İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Ali Zengin, Genel Başkan Danışmanımız Fatma Betül Sayan'a başarılar diliyorum."

