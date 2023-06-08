Sahnelerin başarılı ve yakışıklı ismi Murat Dalkılıç, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Öğlen saatlerinde AVM'ye gelen Dalkılıç, Cantinery'de arkadaşlarıyla bir araya geldi. Uzun süre mekanda kalan ve sık sık dostlarını masada ağırlayan yakışıklı popçu, neşeli ve eğlenceli halleriyle dikkat çekti. Yaz sezonu öncesinde yeni albüm için çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Murat Dalkılıç, ayrıca dijital platformlar için sürpriz projeleri olduğu müjdesini de sevenleriyle paylaştı.