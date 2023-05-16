TV8 ekranlarında ilgiyle izlenen Survivor 2023'te dün akşam oynanan dokunulmazlık oynunda gergin anlar yaşandı.

Ertuğrul, Kürşat ve Nefise arasında oyun esnasında sinirler gerildi. Hakaretlerin havada uçuştuğu anlarda sunucu Murat Ceylan müdahale etmek zorunda kaldı.

Murat Ceylan ise "Ağzınızdan çıkanı kulağınız duyuyor mu? Ben burada senin benim yarışmacıma bunları demeni kabul etmiyorum hiçbir şekilde. Kimse sana da ona da bu tarz bir küfürde bulunamaz" şeklinde uyarıda bulundu.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi