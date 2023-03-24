Çelebi, eserini sevdiklerini kaybedenlere ithaf ediyor.

Ünlü müzisyen Murat Çelebi, dördüncü single çalışması “Hani Gittin Ya” ile müzikseverlerin karşısında. Sanatçı, uzun zaman önce hazırladığı bu şarkıyı 24 Mart Cuma günü dinleyicileriyle buluşturdu. Söz ve müziği Şaban Çelik’e, aranjesi merhum Hakan Yelbiz’e ait “Hani Gittin Ya”, Zeyn Müzik etiketiyle dijital platformlarda yayınlandı.

DUYGU YÜKLÜ ŞARKININ DİNLEYİCİYLE BULUŞMA VAKTİ

Murat Çelebi, titizlikle hazırladığı “Hani Gittin Ya” şarkısını hem ülkece yaşadığımız felaketlerde sevdiklerini kaybedenlere hem de ocak ayında vefat eden müzisyen ve kardeşim Hakan Yelbiz’e ithaf ediyor: “Hani Gittin Ya benim çok uzun zamandır seslendirmek istediğim bir şarkıydı. Single’ı uzun zaman önce hazırladık, ancak birtakım talihsiz olaylar sonucu çıkışını erteledik. Şimdi onu dinleyicilerle buluşturma vakti. Bu duygu yüklü şarkıyı ülkemizdeki acı olaylarda sevdiklerini kaybedenlere ve yakın tarihte kaybettiğim kardeşim, usta müzisyen Hakan Yelbiz’e ithaf ediyorum. Sakiler grubundan Hasan Gözetlik ve Mert Altınkaya’ya da destekleri için çok teşekkür ediyorum.”

YENİGÜN HABER MERKEZİ