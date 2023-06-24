Ünlü popçu Murat Boz, uzun bir süredir merakla beklenen yeni albümünün çıkış şarkısı olarak "Derin Mevzular"ı dinleyicilerle buluşturdu. Ancak klibi yayınlandıktan sonra hayranları arasında bazı hayal kırıklıklarına yol açtı.

'Klip mi erotik film mi belli değil'

Murat Boz'un yeni klibi, sosyal medyada çeşitli yorumlara neden oldu. Bazı izleyiciler, klip hakkında "Klip mi erotik film mi belli değil", "Yayından kaldırın olmamış", "Sapkınlığını sergilemiş" gibi eleştirel yorumlarda bulundu.

Sosyal Medya'danMurat Boz'a Eleştiri Yağmuru

Murat Boz, uzun bir aranın ardından hayranlarının karşısına çıktı ve yeni klibini yayınladı. Ancak klibin içerdiği erotik sahneler, birçok kullanıcının eleştirilerine neden oldu. Bazı izleyiciler, bu sahnelerin Murat Boz'un imajıyla uyuşmadığını düşünerek hayal kırıklığına uğradıklarını ifade ettiler. Klibin içeriği hakkındaki tartışmalar sosyal medyada da geniş yankı buldu. Kimi kullanıcılar, klibi eleştirerek Murat Boz'u yerden yere vurdu.