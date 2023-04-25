Kanser hastası küçük hayranı Sıla'nın isteğini yerine getiremeyen ünlü popçu Murat Boz, aldığı ölüm haberiyle yıkıldı. Instagram hesabından paylaştığı videoda çok üzgün görünen ve konuşmakta güçlük çeken Boz, küçük hayranı Sıla'nın vefat ettiğini belirterek, "Benim için çok zor bir video. Sıla'nın beni görmek istediğinden bugün haberim oldu. Annesiyle konuştum. Ben ulaştığımda yoğun bakıma girmişti. Sıla'mız melek oldu. Allah rahmet eylesin. Keşke daha önce haberim olsaydı. Diyecek bir şey bulamıyorum" ifadelerini kullandı.