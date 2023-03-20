Küçükçağlayan, 2 Nisan Pazar günü Yapı Kredi bomontiada The Populist’te sanatseverlerle bir araya gelerek hakkında merak edilenleri misafirlerle paylaşacak. The Populist’in heyecanla beklenen sanat etkinliği Yüz Yüze, sanatıyla geniş kitlelerin hayranlığını kazanmış önemli isimleri ağırlamaya devam ediyor. Başarılı müzik yazarı Murat Beşer’in Nisan ayındaki konuğu müzisyen, tiyatrocu, sinemacı, dizi oyuncusu ve yazar Bartu Küçükçağlayan oluyor. Sanatın birçok alanında önemli başarılara imza atarak genç yaşında sayısız ödüle sahip olan Bartu Küçükçağlayan, 2 Nisan Pazar günü 17:00- 18:30 saatlerinde sanatseverlerle Yapı Kredi bomontiada The Populist’te bir araya gelerek hakkında merak edilen soruları yanıtlayacak. Davetlilerle interaktif olarak gerçekleşecek bu keyifli sohbet için yerinizi şimdiden ayırtın. 