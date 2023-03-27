Moderatörlüğünü müzik yazarı Murat Beşer’in gerçekleştirdiği ve her ay yeni isimlerin sanatseverlerle buluştuğu “Yüz Yüze” sohbetlerin Nisan ayı konuğu başarılı oyuncu ve müzisyen Bartu Küçükçağlayan oluyor. Seren Yüce’nin bol ödüllü filmi “Çoğunluk”taki performansıyla övgü toplayan başarılı oyuncu, aynı zamanda solisti olduğu müzik grubu Büyük Ev Abluka’yla da sanat dünyasının ilgiyle takip edilen isimleri arasında yer alıyor. Küçükçağlayan, 2 Nisan Pazar günü Yapı Kredi bomontiada The Populist’te sanatseverlerle bir araya gelerek hakkında merak edilenleri misafirlerle paylaşacak. The Populist’in heyecanla beklenen sanat etkinliği Yüz Yüze, sanatıyla geniş kitlelerin hayranlığını kazanmış önemli isimleri ağırlamaya devam ediyor. Başarılı müzik yazarı Murat Beşer’in Nisan ayındaki konuğu müzisyen, tiyatrocu, sinemacı, dizi oyuncusu ve yazar Bartu Küçükçağlayan oluyor. Sanatın birçok alanında önemli başarılara imza atarak genç yaşında sayısız ödüle sahip olan Bartu Küçükçağlayan, 2 Nisan Pazar günü 17:00- 18:30 saatlerinde sanatseverlerle Yapı Kredi bomontiada The Populist’te bir araya gelerek hakkında merak edilen soruları yanıtlayacak. Davetlilerle interaktif olarak gerçekleşecek bu keyifli sohbet için yerinizi şimdiden ayırtın.