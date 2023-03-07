2005 yılında çekilen ve ilk filmi Ankara Ekspresi'nde Binbaşı Seyfi rolüyle tanınan bir oyuncu, televizyon dizileri Paramparça Aşklar ve Kül ve Ateş'te de rol almıştır. Yeni dizi sezonunda Star TV'de yayınlanan Medcezir adlı televizyon dizisinde rol alan oyuncu, paraya düşkün biri olmasına rağmen karısının hırslarından bıkmış bir tavır sergilemektedir. Faruk Beylice karakterini canlandıran oyuncu, sürekli olarak gözü Mine Tugay'ın (Ender) karakterinde takılı kalan bir adamı canlandırmaktadır. Oyuncu, 2019 - 2021 yılları arasında FOX'ta yayınlanan Mucize Doktor dizisinde "Tanju" karakterini canlandırmıştır. Günümüzde ise aynı kanalda yayınlanan Yasak Elma dizisinde "Doğan Yıldırım" karakterini oynamaktadır.

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