2005 yılında çekilen ve ilk filmi Ankara Ekspresi'nde Binbaşı Seyfi rolüyle tanınan bir oyuncu, televizyon dizileri Paramparça Aşklar ve Kül ve Ateş'te de rol almıştır. Yeni dizi sezonunda Star TV'de yayınlanan Medcezir adlı televizyon dizisinde rol alan oyuncu, paraya düşkün biri olmasına rağmen karısının hırslarından bıkmış bir tavır sergilemektedir. Faruk Beylice karakterini canlandıran oyuncu, sürekli olarak gözü Mine Tugay'ın (Ender) karakterinde takılı kalan bir adamı canlandırmaktadır. Oyuncu, 2019 - 2021 yılları arasında FOX'ta yayınlanan Mucize Doktor dizisinde "Tanju" karakterini canlandırmıştır. Günümüzde ise aynı kanalda yayınlanan Yasak Elma dizisinde "Doğan Yıldırım" karakterini oynamaktadır.

   Yıl             Yapım                    Rol

1998 Örümcek Kemal
2000 Evdeki Yabancı
2008 Paramparça Aşklar Cem
2009 Kül ve Ateş Doktor Hakan
2011 Dedektif Memoli Kürşat
2013-2015 Medcezir Faruk Beylice
2015 Maral: En Güzel Hikayem Hakan
2016-2017 Bodrum Masalı Evren Ergüven
2017 İstanbullu Gelin Can
2018 Şahin Tepesi Demir
2019-2021 Mucize Doktor Tanju Korman
2021-günümüz Yasak Elma Doğan Yıldırım

Murat Aygen
Doğum Murat Ağlatçı
29 Ekim 1971 (51 yaşında)
DiyarbakırTürkiye
Meslek Oyuncu
Etkin yıllar 1998-günümüz
Ajans Selin Kök Management
Evlilik

Nihan Aslı Elmas (e. 2010)

Rabia Soytürk kimdir ? yaş kaç ? nereli ? sosyal medya hesapları ? Rabia Soytürk kimdir ? yaş kaç ? nereli ? sosyal medya hesapları ?
Çocuk(lar) Nil Aygen

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