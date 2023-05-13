Aile 11. bölüm fragmanı- İlyas oğlunu öldürenin Aslan olduğunu öğreniyor

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Ekipler, kayıp 3 kişinin bulunması için bölgede başlattıkları çalışmalar sırasında 6 Mayıs'ta sürücü Baran Aslantaş'ın, 9 Mayıs'ta ise Mehmet Can Demiral'ın cansız bedenini sudan çıkarmıştı.

21 NİSAN'DA KAYBOLMUŞLARDI Baran Aslantaş'ın kullandığı otomobilin 21 Nisan'da Tunceli-Ovacık kara yolu Yoncalı köyü mevkisinde Munzur Çayı'na düşmesiyle sürücünün yanı sıra araçtaki Azad Demiral ve Mehmet Can Demiral suda kaybolmuştu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.Ekiplerin çalışması sonucu sudan çıkarılan ceset, ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopside cesedin Azad Demiral’a ait olduğu tespit edildi.

Vali Mehmet Ali Özkan'ın koordinesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, Maviköprü mevkisinde cansız bir bedene ulaştı.