Selçuk’un torunu Nükhet Sirel tarafından organize edilen konser 27 Nisan akşamı, saat 20.00’de başlayacak. “100 Yıllık Cumhuriyetin Sesi Münir Nureddin Selçuk” başlığıyla gerçekleşecek konser; Cumhuriyetin 100’üncü yılına ve Münir Nureddin Selçuk’un şahsında Cumhuriyet dönemine aktarılan müzik geleneğinin tüm mensuplarına bir saygı duruşu özelliği taşıyor.

İcracılığı ve bestekârlığıyla geçmişle gelecek arasında köprü olan, dönemindeki ve kendinden sonraki müzisyenleri etkileyen Münir Nureddin Selçuk’un ölüm yıldönümünde, CRR’de gerçekleşecek anma konserinde; 19’uncu yüzyıldan 20’nci yüzyıla uzanan geniş bir repertuvar icra edilecek.

Münip Utandı, Mustafa Doğan Dikmen, Güzin Değişmez, Çiğdem Yarkın ve Bekir Ünlüataer’in solist olarak yer alacağı konseri İhsan Özer yönetecek. Konserde İncila Bertuğ ve Hüseyin Kıyak ise anlatıcı görevini üstleniyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ