Dünya çapında 65 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren sektör lideri Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği; ağır yük ve proje taşımacılığı sektörünün en prestijli ödüllerinden olan Avrupa Karayolu Taşımacılığı ve Mobil Vinçler Birliği’nin ESTA Awards of Excellence Ödülleri’nde, Telescopic Cranes Lifting Capacity ≤ 120 Ton kategorisinde mükemmellik ödülüne layık görüldü. Hareket bu özel ödülü ikinci kez alarak ülkemize getiren tek Türk şirketi oldu.

Hareket’in tüm mühendislik, yük kaldırma, taşıma ve yerine koyma işlemlerini gerçekleştirdiği bu sıra dışı proje her gün binlerce İstanbullunun kullandığı Boğaziçi Üniversitesi/ Hisarüstü-Aşiyan Füniküler Hattı Projesine ait. Hareket ile, 2017 yılında inşaatı başlayan İstanbul Füniküler Hattı projesiyle Boğaziçi Üniversitesi/ Hisarüstü-Aşiyan Hattı’na ait her biri 23 ton ağırlığındaki 22 metre uzunluğundaki 2 adet vagonları dar bir şaft ile yer altına yerleştirildi. Hareket’in dar bir alana füniküler indirme işlemi için yaptığı mühendislik çalışmaları, detaylara verdiği önem ve 65 yılı aşkın operasyon tecrübesi projeyi başarıya ulaştırdı.

Telescopic Cranes Lifting Capacity ≤ 120 Ton kategorisinde ödül alan Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği CEO’su Abdullah Altunkum; “65 yıldır çeşitli alanlarda hizmet sunan ve sınır tanımayan bir şirket olarak; geçtiğimiz yıl Heavy Lift Awards ödülüne layık görülürken, bu yıl da bir Türk firması olarak Boğaziçi Üniversitesi/ Hisarüstü-Aşiyan Hattı projesiyle sektörün Oscar Töreni olarak bilinen ESTA Ödülleri’nde finale kalmanın ve bu kıymetli ödüle layık görülmenin gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Faaliyetlerimize başladığımız ilk andan bugüne müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlamak ve müşterilerimize çözümler sunmak Hareket için vazgeçilmez bir esastır. Bu ihtiyaçları karşılarken; günümüz teknolojilerini kullanarak ihtiyaçlara doğru mühendislik çözümleri üretebilmenin önem taşıdığının farkındayız. Ürettiğimiz çözümlerde üst düzey güvenlik anlayışımız, yüksek hizmet standardı ve inovatif yaklaşımlarımızla Türkiye’nin lider bir kurumu olarak; dünya çapında uzun yıllardır faaliyet gösterdiğimiz mühendislik çözümleriyle ağır kaldırma ve taşımacılık hizmetleri sunarak proje planlama, güzergâh etütleri, yük kaldırma mühendisliği, proje yönetimi ve kurulumu alanlarında sektörümüze değer katmaya, yönlendirmeye ve hizmetlerimizi genişleterek müşterilerimize güvenilir çözümler sunmaya devam edeceğiz.” diyerek projede emeği geçen başta satış, proje, vinç ve operasyon ekipleri olmak üzere Hareket ailesine ve ESTA Awards of Excellence’ın kıymetli jürisine teşekkürleriyle konuşmasını sonlandırdı.