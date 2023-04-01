26 Eylül 1984 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Pazarlama müdürlüğü ve müzik ile uğraşan Uzman, aynı zamanda modellik ve oyunculuk da yapmaktadır.

2001 yılında Elite Model Look yarışmasını birinci olarak tamamladı. Daha sonra müzik kanallarında sunuculuk ve VJ’lik yaptı. Oyunculuk kariyerine 2008 yılında rol aldığı Paramparça Aşklar adlı diziyle başladı.

2010 yılında Kapalı Çarşı ve Aşk Bir Hayal dizilerinde konuk oyuncu olarak yer aldı. Müjde Uzman daha sonra Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Muhteşem Yüzyıl ve Kiralık Aşk gibi dizilerin oyuncu kadrosunda yer aldı.

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