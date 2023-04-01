26 Eylül 1984 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Pazarlama müdürlüğü ve müzik ile uğraşan Uzman, aynı zamanda modellik ve oyunculuk da yapmaktadır.

2001 yılında Elite Model Look yarışmasını birinci olarak tamamladı. Daha sonra müzik kanallarında sunuculuk ve VJ’lik yaptı. Oyunculuk kariyerine 2008 yılında rol aldığı Paramparça Aşklar adlı diziyle başladı.

2010 yılında Kapalı Çarşı ve Aşk Bir Hayal dizilerinde konuk oyuncu olarak yer aldı. Müjde Uzman daha sonra Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Muhteşem Yüzyıl ve Kiralık Aşk gibi dizilerin oyuncu kadrosunda yer aldı.

Filmografi

Yıl Yapım Rol
—- Kadınlara Mahsus
2022- Kızılcık Şerbeti Alev
2022 Evlilik Hakkında Her Şey Yasemin Özdemirler
2018-2019 Savaşçı Pilot Üsteğmen Funda Turaç
2018 Babamın Günahları Zümrüt
2016-2017 Kiralık Aşk Seda Berensel
2015-2016 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Nazlı Meriç
2014 Hadi İnşallah Bayan Kaltak
2013 Fatih Dilyar
2013 20 Dakika Kuzgun
2013 Muhteşem Yüzyıl Armin
2011 Bir Çocuk Sevdim (Konuk Oyuncu)
2010 Kapalıçarşı (Konuk Oyuncu)
2010 Aşk Bir Hayal (Konuk Oyuncu)
2010 Halil İbrahim Sofrası (Konuk Oyuncu)
2010 Akasya Durağı Özge
2008 Paramparça Aşklar Nil
2008 Recep İvedik 2 Görevli