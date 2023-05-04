Kızılcık Şerbeti dizisiyle ününe ün katan güzel oyuncu Müjde Uzman, adı bir süredir çapkınlığıyla nam salmış Sinan Akçıl'la anılmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde magazin muhabirlerine konuşan Akçıl, "Müjde benim eskiden beri arkadaşım. Şuan için öyle bir durum söz konusu değil" ifadelerini kullandı. Bir mekanda Müjde Uzman'la yemek yediğini itiraf eden Akçıl, "Müzikle ilgili ortak paylaşımlarımız oluyor. Bizi böyle görebilirsiniz" dedi.

Kaçamak Cevaplar

Çocuk sahibi olmak istediğini her seferinde dile getiren Sinan Akçıl'a ufukta evlilik var mı diye soruldu. Akçıl, şakayla karışık "Bakalım işten güçten fırsat bulursak" şeklinde cevap verdi.

İkilinin Şaşırtan Ortak Paylaşımları

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi