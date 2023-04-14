Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Oğuzhan Uğur'un Mevzular Açık Mikrofon programına konuk oldu. Gelecek hafta yayına girecek olan bölümün tanıtımı da yayınlandı. Tanıtımda Muharrem İnce ile seyirciler arasında yaşanan gergin anlar dikkat çekti. '

Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Babala TV YouTube yayınında sergilediği tavırlar nedeniyle tepki çekti. İnce soru yöneltenleri hedef alınca birçok seyirci salonu terk etti.

‘MADARA’ ETMEK İSTEMİŞ

İnce, Memleket Partisi Sözcüsü İpek Özkal’ın eşinin AKP döneminde palazlanan Kolin İnşaat’ta yönetici olduğuna ilişkin soruya tartışmalı bir yanıt verdi. Yanında getirdiği belgeleri gösteren İnce “Bu konuyu açacağınızı biliyordum zaten madara olun diye erken yaptım” dedi. İnce’nin bu sözlerine salondan tepkiler yükseldi. Bazı seyirciler İnce’den sözünü geri alıp özür dilemesini istedi.

İNCE’DEN SEYİRCİYE: ‘OTUR SIFIR’

İnce, partisinden iki milletvekilinin Meclis çalışmalarını yüzde 96 oranında devamsızlıkla tamamladıklarını söyleyen bir seyirciyi de hedef aldı: “Partilerin genel başkan yardımcılarının devam mecburiyeti yoktur. Dolayısıyla senin o bilgilerin sahtedir. Otur yerine, bilgin doğru değil… Sıfır verdim.”

“BIKTIK BU TAVIRLARDAN”

İnce’yi tavırlarını göre bir kadın seyirciyse “Biz zaten bize böyle davranılmasından bıktık. Bugün böyleyseniz yarın iktidara geldiğinizde nasıl olacaksınız” diye sordu. İnce, sorusunu ‘beğenmediği’ bir başka seyirciyiyse ‘FETÖ’yle ilişkili olmakla’ suçladı. İnce’nin gerginliğin dozunu iyice artırması üzerine seyircilerin bir bölümü salonu terk etti.