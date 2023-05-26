Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olarak yarışacağı seçimde taraf tutmayacağı iddia edilen İnce, seçim sonrasında yeni bir sürecin başlayacağını belirtti.

İnce, "Biliriz ki; fitne zamanı oturan, ayakta durandan; ayakta duran, yürüyenden; yürüyen koşandan hayırlıdır. Yaylarımızı kırdık, kirişlerimizi parçaladık, kılıçlarımızı taşa vurduk. Ölen olduk, öldüren olmadık. Halkımıza yalan söylemedik, hileye başvurmadık. Terör örgütlerinin hain planlarına karşı dik durduk, boyun eğmedik. Herkesi üçüncü yola; Akla, Adalete ve Ahlaka çağırdık, fettan sesimizi kıstı, duyulmadık. Vazgeçtik mi? Asla! Pazartesi günü üzerimizi çırpıp yeniden başlıyor, 'İçimizde Cumhuriyetin neşesi' ile yollara düşüyoruz." ifadelerini kullandı.

Yenigün Haber Merkezi