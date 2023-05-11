Seçim günü yaklaştıkça sosyal medya üzerinden yeni iddialar atılmaya başlanıyor. Son olarak Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'ye yönelik oldu. İnce, kendi için yapılan kaset iddilarına ise çok sert tepki gösterdi.

ALÇAKLIKTIR, ŞEREFSİZLİKTİR

Muharrem İnce, "Ortada gerçek bir dekont yokken, gerçek bir kaset yokken, gerçek bir jeep yokken; bunları varmış gibi göstermek alçaklıktır, şerefsizliktir. Olmayan bir kaset ile ilgili 'özel hayatın gizliliği' veya 'ister gerçek olsun, ister sahte' değerlendirmesi yapmak kumpasçılara hizmet etmektir." ifadelerini kullandı.