İnce'nin mektubu, gençlerin gözyaşlarına değinerek başlıyor: "Sizin gözünüzden akan bir damla gözyaşına bile hiçbir makamı mevkiyi değişmem. Dünyada en son isteyeceğim şey sizi üzmektir."

İnce, son 45 gün içinde kendisine yönelik haksız saldırılara değinerek, gerçek dışı görüntüler ve sahte belgelerle karşılaştığını belirtti. "Yalan üzerine yalan, iftira üzerine iftira attılar. Bunların hiçbiri doğru değil, bunu en iyi ben biliyorum," dedi ve bu durumun psikolojik olarak yıpratıcı olduğunu belirtti.

İftira atanların, kendisini satın alacak parayı basacak bir matbaanın henüz icat olmadığını anlaması gerektiğini belirten İnce, "Neyim varsa kuruşuna kadar her zaman hesap vermeye hazırım. Görüntülerin hepsi montajdır. Bunların montaj olduğu zaten ispatlandı," ifadelerini kullandı.

İnce, adaylıktan çekilme kararının, iftiraların etkisi ya da başka sahte kasetler olması sebebiyle olmadığını belirtti. Bunun yerine, seçmenlerin bu iftiralarla manipüle edildiğini ve bu durumun oy oranlarını düşürdüğünü belirtti. Ayrıca, İnce, FETÖ ve PKK ile irtibatlı kaynaklardan gelen saldırıları ve bu saldırıları seyreden bazı siyasileri ve gazetecileri eleştirdi.

Muharrem İnce, mücadelesinin devam edeceğini vurguladı ve "Bağımsız bir Türkiye için her yolu deneyeceğiz. Türkiye bir gün ayaklar altında kalırsa, bilin ki biz ölmüşüzdür. Çünkü biz, YA İSTİKLAL YA ÖLÜM diyenlerdeniz," dedi.

Mektubun sonunda İnce, gençlerden umutlarını ve inançlarını diri tutmalarını istedi ve "Eninde sonunda memleketini sevenler kazanacak," diyerek gençlere güven verdi.