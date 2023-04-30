Muharrem İnce'nin açıklamaları şöyle:

"Konut fiyatlarındaki ve kiralardaki artışı değerlendirelim. Değerli vatandaşlarım. Bu videomda akıl, ahlak ve adalet üzerine oturtulmuş, yeniden inşa programımızın konut fiyatlarında ve kiralarda artışın önüne geçilmesine ilişkin yapacaklarımızı anlatacağım.

Devletin anayasal görevi, vatandaşlarının barınma ihtiyacını karşılamaktır. Anayasamız diyor ki, devlet şehirlerin özelliklerini ve çevre şartlarını gözeten bir planlama çerçevesinde konut ihtiyacını karşılayacak tedbirleri alır. Ayrıca toplu konut teşebbüslerini destekler. Depremden önce baş gösteren konut açığı depremle birlikte daha da artmış durumda. Geçen yıl 100 bin konut yabancılara satılmıştı. O nedenle yabancıya konut satışının acilen durdurulması gerekmektedir. Bu konut fiyatlarındaki ve kiralardaki artışı bir nebze olsun yavaşlatır. Özellikle konut sıkıntısı çekilen büyük illerde boş tutulan konutları tespit edeceğiz. Yapacağımız yasal düzenlemeyle boş tutulan konutlarda daha fazla emlak vergisi alacağız. Böylelikle konutların kullanıma arz edilmesini sağlayacağız. Miras nedeniyle veya herhangi bir sebeple mahkemelik olmuş ve kullanılmayan konutlar ile ilgili yapılacak yasal düzenleme ile mahkeme süreçleri tamamlayıncaya kadar bunların kullanım hakkını geçici olarak devlete vererek buraları kullanıma açacağız. Yapılacak hızlı bir yasal düzenleme ile ikinci konuttan sonraki vergi yükünü artan oranda artıracağız. Bir kişinin onlarca dairesi varsa bu kişinin ödediği emlak vergisi ile bir tane evi olan kişinin ödediği vergi bir olamaz. TOKİ'yi asli görevi olan sosyal konut üretimine döndüreceğiz.TOKİ bundan sonra sosyal konut üretiminde sadece barınma ihtiyacını karşılamanın ötesine geçecek, vatandaşların yaşam kalitesini yükseltme hedefi ile konut üretecektir. Türkiye'deki tüm deprem riskli konutların ve kamu yapılarının güçlendirilmesini ve dönüştürülmesini mutlaka başlatacağız. Gayrimenkul sektöründeki rantın önüne geçeceğiz.Konutlar alınıp satılırken ekspertiz yapma zorunluluğu getireceğiz. Bu ekspetriz raporunda arabalarda olduğu gibi konutun eksiği gediği varsa alıcıya bildirilecektir. Depreme dayanıklı mı, kolonu kesilmiş mi? Bu gibi bilgiler raporda yer alacak. Ayrıca ekspertiz evin değerini taktir edeceğiz. Devletin ve vatandaşın soyulmasının mnüne geçeceğiz. Evi 10 liradan satılıyor. 2 lira gösteriliyor. Arada vergi ödese evin fiyatını o seviyeye çekmeyecek. Doğru dürüst vergisini ödese yüzlerce ev sahibi olamayacak. Bunlarla birlikte tapu harçlarını yüzde 4'den yüzde 1'e, gayrimenkul satımından elde edilen kazancın gelir vergisini de yüzde 10'a düşüreceğiz. Taşınmaz sektöründeki kayıt dışılık en aza indirilecek.

Değerli memleket sevdalısı, 14 Mayıs'ta vereceğin oy Erdoğan'a kimin rakip olacağını belirleyecek. İktidar veya muhalefetin kontrolündeki medyanın algı manipülasyonlarına kanma. Aklına ve vicdanına sor. Erdoğan'ı yenebileceğini düşündüğün adaya, içine en fazla sinen adaya oy ver."

YENİGÜN HABER MERKEZİ