Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Ozan Özgür D. isimli şahıs tutuklandı. Soruşturma, sosyal medya üzerinden yapılan tehdit, şantaj, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi ve yayılması, özel hayatın gizliliğinin ihlali ve belgede sahtecilik suçlarına ilişkin olarak yürütülüyor.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gözaltına alınması kararı verilen şüphelilerden 14'ünü yakalamıştı. Şüpheliler, Emniyet'e getirilerek işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrolünden geçirildi ve adliyeye sevk edildi.

Soruşturma sürecinde şüpheliler, savcılık tarafından ifadeleri alındıktan sonra sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik kararı sonucunda 12 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ozan Özgür D. tutuklandı. Ayrıca Veli K.'ye ise ev hapsi verildi.

Muharrem İnce'ye yönelik kara propaganda olayıyla ilgili olarak yürütülen soruşturma, tehdit, şantaj, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi ve yayılması, özel hayatın gizliliğinin ihlali ve belgede sahtecilik suçlarına karşı hukuki adımların atıldığını göstermektedir. Soruşturma süreci devam ederken, ilgili kişilerin yargı önünde hesap vermeleri beklenmektedir.

Yenigün Haber Merkezi