Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, hakkında çıkan kaset iddialarını sonrası adaylıktan çekilmişti. İnce, ''Bu son 45 günde gördüklerimi, 45 senede görmedim. 45 gündür itibar suikastı yapıyorlar. Adaylıktan çekiliyorum. Türkiye'ye üçüncü seçenek önerdim. Bir kanal açmaya çalıştım. Bu kanalı başaramadık. Bahaneleri kalmasın." dedi.

SEÇİM SONRASI İLK PAYLAŞIM

Muharrem İnce sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Destekçilerine seslenen İnce, "Gençler, evlatlarım, biz 'Umutsuz durumlar yoktur. Umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim.' diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan gidenleriz. Kendinizi üzmeyin, asla umutsuzluğa kapılmayın. Umut her zaman vardır." ifadelerini kullandı.

YENİGÜN HABER MERKEZİ