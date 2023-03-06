Prof. Dr. Ali Şehirlioğlu: “Hükümet, Suriye’nin kuzeyinde bedava evler yaparken, her şeyini kaybetmiş vatandaşımıza, kredi ile konut edindirmeyi planlamaktadır. Bu ne çelişkidir. Yapılan bağış kampanyaları şeffaf bir şekilde ortaya konmalıdır. Buradan milletimize tekrar seslenmek isteriz ki; yardımlarımız devam etmeli ve orada ki vatandaşlarımızın eksiklerine ve hayatlarının devamına destek olalım.”

Sığınmacılara ücretsiz, Türk vatandaşına ücretli

Göç İdaresi Başkanlığı’ndan, sıkıntılı günlerde özellikle sığınmacıları kan vermeye yönlendirilip, bunun da fotoğraflarla tespit edilmesini istemek, terminal ve havaalanlarında, sosyal patlamaya sebep olacak şekilde, yüz binlerce sığınmacının ücretsiz olarak yol paralarının karşılanması, ancak Türk vatandaşlarından ücret talep edilmesi, gerçekten anlaşılması çok güç bir durum olup, bu konuda sorumluların kanun önünde hesap vermelerinin takipçisi olacağız.

Türk milletinin hassasiyetlerini ve nabzını tutarak, yaklaşık bir yıl önce Sayın Mansur Yavaş’ı, Cumhurbaşkanı adayı olarak gördüğümüzü beyan ettik. Bugünkü siyasi kaosta bile Mansur Yavaş’ın adının hala geçiyor olması bu beyanımızda ne kadar gerçekçi ve haklı olduğumuzu da ortaya koymuştur. Dolayısıyla son dakikaya kadar Mansur Yavaş’ın arkasında olduğumuzu söylemek bizim vatansever, tutarlı ve Türk siyasetini okuyan politikalarımızdan kaynaklanmaktadır.

Muharrem İnce, Mansur Yavaş’ı aday gösterdiğimizi biliyordu

Muharrem İnce ile 4’lü ittifak görüşmelerimizin olduğu herkesçe bilinmekteydi. Kendisi de baştan beri Mansur Yavaş’ı aday gösterdiğimizi ve onun arkasında durduğumuzu da biliyordu. Mansur Yavaş’ın aday gösterilmesi Cumhuriyet Halk Partisi’nin iç işlerine karışmak değil, Türk milletinde karşılık bulan bir isim olmasındandır. Nitekim 6’lı Masa tarafından hem milliyetçi kesime hitap etmesi hem de Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir belediye başkanı olması sıfatıyla kabul görecek bir isimdi. Bundan sonrası zaten Sayın Mansur Yavaş’ın kendi bileceği bir konudur.

Seçimler yaklaşırken; Sayın Cumhurbaşkanın bir daha aday olamayacağını, ithal seçmen konusunda Yüksek Seçim Kurulunun son derece titiz bir çalışma yapması gerektiğini, parmaklarda mavi mürekkep uygulamasının, mükerrer oyları önlemesi amacıyla seçim güvenliği açısından, tüm partilerinde desteklemesi gereken bir konu olduğunu, Kamuoyuyla paylaşırız.