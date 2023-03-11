Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, seçim arabasında çalan şarkıya kendini kaptırarak dans etmesi gençler tarafından çok sevildi. Özellikle sosyal medya platformu olan Tiktok'ta gençler Muharrem İnce'nin dansını yaparak akıma katıldılar. Muharrem İnce ise kendi hesabından sosyal medya fenomeni olan biriyle kamera karşısına geçip viral olan dansını yaptı. Ve gençlere çağrıda bulunan İnce, gençlere müzik önerilerini sordu.

Gençler, sizden bu sözlere müzik önerilerinizi bekliyorum. Meydanlarda, stadlarda, sokaklarda, her yerde çalacak, söylenecek bir müzik. https://t.co/YYTa5YJ0UM — Muharrem İNCE (@vekilince) March 11, 2023

İnce'nin arabada gaz pedal şarkısıyla gençlere attığı twetler TT oldu.

Gençler "Arabada gaz pedal" şarkısıyla ortalığı ayağa kaldırmanızı istiyorum. Videolarınıza dedelerinizi, anneannelerinizi ve babaannelerinizi de dahil etmeyi unutmayın ;) — Muharrem İNCE (@vekilince) March 9, 2023

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi