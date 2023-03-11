Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, seçim arabasında çalan şarkıya kendini kaptırarak dans etmesi gençler tarafından çok sevildi. Özellikle sosyal medya platformu olan Tiktok'ta gençler Muharrem İnce'nin dansını yaparak akıma katıldılar. Muharrem İnce ise kendi hesabından sosyal medya fenomeni olan biriyle kamera karşısına geçip viral olan dansını yaptı. Ve gençlere çağrıda bulunan İnce, gençlere müzik önerilerini sordu.

İnce'nin arabada gaz pedal şarkısıyla gençlere attığı twetler TT oldu.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi