İnce, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Milletvekili adayı listeleri açıklandı. Memleket Partisi'nin Ankara Çankaya 1. Sıra Milletvekili adayı; Prof. Dr. İpek Özkal Sayan, Mülkiye’de profesör, Atatürkçü bir Cumhuriyet kadını. Karşısında ise Ergenekon ve Balyoz kumpasları döneminin Adalet Bakanı var, Ali Dibo var. İzmir 1. Bölgede Memleket Partisi'nin adayı Cüneyt Oğuz. Cüneyt; Cumhuriyetçi, Atatürkçü, CHP'nin eski il yöneticisi. Karşısında ise operasyon gazetesi Taraf’ın eski yazarı "Kemalizm ırkçılıktır" diyen biri var. Bağrına taş basa basa değil, tıpış tıpış değil, gönül rahatlığıyla ver oyunu Memleket’e. Memleket gibisi yok." ifadelerini kullandı.

YENİGÜN HABER MERKEZİ