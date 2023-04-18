Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce canlı yayında açıklamalarda bulunuyor. İnce'nin açıklamalarından satır başları şöyle...

Gayet Huzurluyum

“Muharrem İnce gergin mi?” sorusuna İnce, gayet huzurluyum, gayet rahatım” cevabını verdi.

İsmail Saymaz’ın Tweeti İle Cevap Vereyim

Muharrem İnce, "Çok fazla CHP diyorsunuz. Size yönelik eleştirilerde, hedefine hep CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu’ nu koyuyor. Millet ittifakını koyuyor. Ama hedefine cumhurbaşkanı Erdoğan’ı koymuyor gibi bir eleştiri var” sözleri üzerine “Ben İsmail Saymaz’ın tweeti ile cevap vereyim. İsmail ne demiş? Seçimden sonra TBMM’de 2 Ak Parti olacak. Biri mevcut Ak Parti. Öbürüde CHP listelerinden gelecek olan eski Ak Parti. Çok katılıyorum buna. Bu bir eleştiri anlamında değil. Çok güzel tespit anlamında. Eğer siz listelerinize 77 kişiyi koyarsanız, 130 kişilik grubunuz varken CHP’li olmayan 77 kişiyi listeye koyarsanız sizden konuşurlar. Atatürk’ün Çankaya’sına Sadullah Ergin’i koyarsanız sizden konuşurlar. İzmir’e,Atatürkçülerin kalesine 'Kemalizm ırkçılıktır' diyen Yüksel Taşkın’ı koyarsanız sizden konuşurlar. 'Hayatım CHP zihniyetiyle mücadele etmekle geçti' diyen Davutoğlu’nun adamlarını yerleştirirseniz listeye sizden konuşurlar. Kusura bakmayın.” ifadelerini kullandı.

Kendine Bakacaksın Önce

İnce, “Kılıçdaroğlu sizin de kaybettiğiniz oylarla kaybederse sizde kaybetmiş olmayacak mısınız?” sorusu üzerine, “Hayır. Bir kere şuradan çıkalım. Seçimi kaybedersek suçlu seni ilan ederiz. Bu kılıf hazırlamak olur. İstediğin kadar ilan et. Öyle bir şey yok. Kendine bakacaksın önce” dedi.

Para Yok, Miting Yapamıyoruz

Benim 2006 model bir otobüsüm ve bir telefonum var diyen Muharrem İnce, “Erdoğan mı daha fazla miting yapar? Kılıçdaroğlu mu? Ben mi? Ben. Ama para yok, miting yapamıyoruz “dedi.

Selahattin Demirtaş’ın tutukluğu için ise, “Ben kimse için ne tutuklansın derim. Ne serbest bırakılsın derim. O mahkemelerin işi” ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanı seçilirsem yargıyı bağımsızlaştırmam lazım" diyen İnce, “İktidar döneminde yapılan ihaleleri inceleteceğiz. Şaibe varsa yargı gereğini yapacak” dedi.

Eğitim Laik Olacak

"Size söz eğitim laik olacak. Tarikatlar eğitimde cirit atmayacak. Azerbaycan'a yardım edeceğiz. Biz bu ülkede Libya teskeresini destekliyoruz. Ben barajla ilgili sıkıntı görmüyorum. Milli bir duruşu olan parti olacağız. Pkk'lıların fetöcülerin saldırdığı ortamda, yolumuza devam edeceğiz"

"Partide genel merkezde 30 civarında genç var" diyen Muharrem İnce, "Bu gençler gönüllü çocuklar. Kendi bilgisayarlarını alıp üye kaydı yapıyorlar. 20 lira, 100 lira sürekli bağış yapıyor insanlar bize" ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce, "CHP nasıl iktidar olacak?" sorusuna, "Olur. Biz Ecevit'e çok laf ettik. Ama Ecevit geldi, oldu. Ona hain diyenler, bölücü diyenler hiçbirşey olamadı" dedi.

Kılıçdaroğlu'na Göre de Marketler Suçlu

İnce, "Ekonomi çökmüş, tarım bitmiş, soğan 30 lira, et almak büyük iş olmuş. Etle ilgili ciddi sıkıntı var. Erdoğan'a göre marketler suçlu. Kılıçdaroğlu'na göre de marketler suçlu. Bu doğru değil. Teolojik söylemlerle ekonomi yönetmek doğru değil." dedi.

Benim Cumhurbaşkanlığımda Çocuklarımız Et Yiyecek

Annelere seslenen İnce, "Bir; benim Cumhurbaşkanlığımda çocuklarımız et yiyecek, süt içecek. İyi beslenecekler. İki; Bir öğretmen olarak söz veriyorum, iyi okullarda okuyacaklar. Üç; çocuklarınızı tarikat yurtlarına muhtaç hale getirmeyeceğiz ve çocuklarınıza iş bulacağız." ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce, iktidara gelmeleri halinde; 100 bin öğretmen ataması yapacaklarını, yabancılara konut satışının yasaklanacağını ve doktorların yurt dışına gitmek zorunda kalmalarını engelleyeceğini söyledi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ