Muharrem İnce, "Bu toprakların insanı 1000 yıldır kıyamda ve vatan savunmasındadır. PKK'yı ve uzantılarını, FETÖ'yü ve işbirlikçilerini haklı olarak vatanına tehdit olarak görmekte ve onlarla ne pahasına olursa olsun mücadele edilmesini talep etmektedir.

Ekonomideki olumsuzluklardan, depremden medet umarak milletin bu reflekslerini görmeden vatanına tehdit olarak gördüğü PKK ve FETÖ ile verilen görüntülerin görmezden gelineceğini düşünmek milleti tanımamaktır.

Savunma sanayinde yapılanların, SİHA, İHA, gemi ve uçak çalışmalarının uyandırdığı hisleri görmemek, bunların karşısında gibi görünmek milleti hiç tanımamaktır.

Salon siyasetçileri bunları duymaz, anlamaz ve bilmez. Milleti anlamak için sahada olmanız gerekir. 3 yıldır karış karış bu toprakları gezdiğimi ve milletin bu iktidardan bıktığını ama bu muhalefete de güvenmediğini söyledim.

Her seçim öncesi olduğu gibi bu seçim öncesinde de yalancı cennet hikâyeleri uydurulduğunu, ilk turda seçimin alınamayacağını söyledim. Bu hikâyelerle insanlarımıza derin hayal kırıklığı yaşatan bu muhalefet baronlarının kendi küçük iktidarlarını korumaktan başka dertleri olmadığını söyledim. Biz bu filmin tekrar tekrar sahneye konulmasını istemeyenler olarak yollardayız dedim." açıklamasını yaptı.

YENİGÜN HABER MERKEZİ