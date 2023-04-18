Muharrem İnce, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın İzmir Menemen'deyiz 💙" ifadelerini kullanarak, Menemen ziyaretinin detaylarını paylaştı. İnce'nin Menemen ziyareti 19 Nisan 2023 Çarşamba günü saat 18.00'de Menemen Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşecek.

Menemen ziyareti kapsamında Muharrem İnce, vatandaşlarla buluşarak onların sorunlarını dinleyecek, talep ve beklentileri hakkında bilgi alacak. Ayrıca İnce, bölgedeki güncel konular ve gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulunarak görüşlerini paylaşacak.

İzmir Menemen'de gerçekleşecek olan bu buluşma, Muharrem İnce'nin vatandaşlarla iletişim kurma ve siyasi çalışmalarını sürdürme amacıyla düzenlediği etkinliklerin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ