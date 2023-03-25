Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçime girmeye hak kazanan cumhurbaşkanı adaylarının güncel imza sayılarını açıkladı. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 100 bin imzaya ulaşarak resmen cumhurbaşkanı adayı oldu.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi