Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçime girmeye hak kazanan cumhurbaşkanı adaylarının güncel imza sayılarını açıkladı. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 100 bin imzaya ulaşarak resmen cumhurbaşkanı adayı oldu.
Kaynak: Yenigün Haber Merkezi
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçime girmeye hak kazanan cumhurbaşkanı adaylarının güncel imza sayılarını açıkladı. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 100 bin imzaya ulaşarak resmen cumhurbaşkanı adayı oldu.
Kaynak: Yenigün Haber Merkezi
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