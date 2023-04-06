Değerli yol arkadaşım, Hayatlarında sırça köşklerinden çıkmamış salon siyasetçilerine, besleme gazetecilere, oy vermek ile imza vermek arasındaki farkı anlayamayanlara şimdi gülüp geçebilirsin. Çünkü bunlar, hayatlarında hiçbir ilke için senin şu günlerde verdiğin mücadeleyi vermemiştir. Onların kirlenmiş kalpleri sendeki bu karşılıksız vatan sevgisini anlayamaz. Oturdukları yerden sadece tweet atarak, sadece şikâyet ederek, sadece whatsapp gruplarında tartışarak memlekette dönüşüm yapacağını zanneden tatlı su muhaliflerinden olmadın, harekete geçtin! Verdiğimiz mücadelenin ne anlama geldiğini düşün, bundan sonra ne kadar çabalaman gerektiğinin hesabını kendin yap. Unutma! “Hiçbir zafere çiçekli yollardan gidilmez! ” (La Fountain) Surda bir gedik açtın. Kirli oyunları bozdun. *Şimdi sel suyu olmadığımızı, gümbür gümbür akan bir nehir olduğumuzu ve bu ülkeye bereket getireceğimiz anlatma vaktidir.* Unutma! “Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla ve asla yorulmazlar” (Atatürk) ve “Zafer elbette başaracağım diyenin ve başaracağına inananlarındır!” (Atatürk)

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