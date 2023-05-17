CHP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkanı Muharrem Erkek, genel merkezde düzenlediği basın toplantısında, 14 Mayıs 2023 seçim sonuçlarına ve Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Partinin seçim takip sisteminin son derece sağlıklı olduğunu belirten Erkek, “Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 2 bin 269 sandıkta farklılık tespit ettik. Bu farklılıklar tüm adayların lehine olabilir. Bizim adayımız sayın Kılıçdaroğlu aleyhine olanları da tespit ediyoruz. Bunların hepsinin itirazları pazartesi 17.00 itibariyle yapıldı." dedi.

Muharrem Erkek, milletvekilliği seçimleri hakkında ise, “Toplam 4 bin 825 sandıkta CHP ve İYİ Parti aleyhine farklılık tespit ettik. Bunların bazısı 300 oydur, bazısı 1 oydur. Bunların itirazları dün 15.00 itibarıyla yaptık." ifadelerini kullandı.

Birleştirme tutanaklarındaki maddi hataların da ilçe seçim kurulları tarafından itiraz olmadan düzeltilebildiğini belirten Erkek, seçim sürecinin devam ettiğini ve süreç sonunda seçimin sonuçlarının netleşeceğini belirtti.

Yenigün Haber Merkezi