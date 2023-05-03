Son günlerde sosyal medyada yayınladığı videolarla gündemde olan Muhammet Yakut, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın oğluyla ilgili ortaya attığı iddialardan sonra yine çok konuşuldu. Çünkü Yakut'un iddia ettiği gibi Ali Erbaş'ın oğlunun olmadığı belirtildi.

Fotoğraftaki kişinin Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın oğlu olduğu iddiası yalanlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan Twitter hesabından iddiaları yalanlayarak Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın erkek çocuğu olmadığını, dört kızının olduğunu açıkladı.

Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in ailesiyle ilgili geçmişte ortaya atılan asılsız bir iddia yıllar sonra bazı hesaplar tarafından bu kez mevcut Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş için gündeme getirildi.

ARKA PLAN VE İDDİALAR

Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in oğluna ait olduğu öne sürülen bir fotoğraf 2013 yılında internet haber siteleri tarafından gündeme getirilmiş ve sosyal medyada tartışma konusu olmuştu. Elinde alkol kadehi olan gencin Görmez'in oğlu olduğu öne sürülmüştü.

O tarihlerde Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşavirliği, yaptığı yazılı açıklamada "Bir haftadır sosyal medya ortamlarında Sayın Diyanet İşleri Başkanı'na izafe edilen resimdeki şahıs Başkanımızın oğlu değildir. Sosyal ortamlarda paylaşılan bu haber ve fotoğraf tamamen yalan, düzmece ve bir iftiradan ibarettir. Sorumlularla ilgili yasal süreç başlatılmıştır." ifadeleri yer aldı.

Twitter'da bazı kullanıcılar bu kez aynı fotoğrafı kullanarak yeni bir dezenformasyona imza attı. İddiaya konu olan fotoğraftaki şahsın mevcut Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın oğlu olduğu yazıldı.

BULGULAR

Anadolu Ajansı Teyit Hattı iddiaların arka planını araştırdı.

Yapılan araştırma sonucu Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın dört kızının olduğu, oğlunun olmadığı öğrenildi. Twitter'daki paylaşımlarda elinde kadeh tutan gencin yanına, fotoğrafı yerleştirilen kişinin Erbaş'ın oğlu değil damadı Mehmet Sefa Küçük olduğu anlaşıldı. Elinde kadeh tutan şahsın Ali Erbaş ile hiçbir akrabalığı olmadığı öğrenildi.

Konuyla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan, Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı. Orhan, "Birincisi sayın başkanımızın erkek evladı yok, dört kız evladı var. Biraz araştırsalar öğrenebilirlerdi. İkincisi soldaki fotoğraftaki Sayın Başkanımızın damadı. Ancak elinde içki kadehi bulunan kişi başka birisi. İki fotoğrafta farklı kişiler olduğunu vasat bir zekaya sahip bir kişi bile bakınca anlar. İçki fotoğrafındaki kişinin Diyanet İşleri Başkanımızla hiçbir akrabalık bağı yoktur." ifadelerini takipçileriyle paylaştı.

BULGU SETİ

İddiaya konu olan fotoğraftaki kişi daha önce de eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in oğlu olarak gündeme getirildi.



2013 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı iddaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.



Aynı fotoğraf bu kez mevcut Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın oğlu olarak Twitter'da paylaşıldı.



Ali Erbaş'ın oğlu bulunmadığı öğrenildi.

DOĞRU MU? YANLIŞ MI?

Görüntülerdeki kişinin Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın oğlu olduğu iddiası gerçeği yansıtmıyor.

(AA)